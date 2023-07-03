Дмитрий Медведев предложил пути преодоления тектонического разлома мира

Дмитрий Медведев рассказал о путях преодоления тектонического разлома мира. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Противостояние между различными частями мира, которое наблюдается в настоящее время, продлится десятилетия и будет только усугубляться. Такой прогноз дал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты», опубликованной в воскресенье 2 июля.

«Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия», - написал Медведев, указав на пути преодоления этого противостояния.

Также Медведев назвал две причины того, что ядерный сценарий может осуществиться. Во-первых, это наличие спровоцированного Западом противостояния намного более серьезного, чем в период Карибского кризиса. Второй причиной политик назвал то, что ядерное оружие уже однажды было применено США в Японии и, соответственно, западные страны не ощущают табу на его дальнейшее применение.

Также Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна. Политик считает, что ее нужно обязательно расторгнуть.