Банк России планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году

Банк России намерен вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Карты платежной системы «Мир» вскоре могут быть выведены в пять-шесть новых стран. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.

«В наших планах - вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году», - сказала Бакина, отметив, что некоторые страны «прислушиваются к санкционной политике».

Напомним, карты «Мир» начали действовать на Кубе. С российских карт на острове можно снять наличные деньги, но нельзя расплатиться ими в магазине или ресторане.

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