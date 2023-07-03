FinExpertiza: россияне поставили рекорд по длительности рабочей недели

Длительность рабочей недели в России увеличилась на 15 минут по сравнению с 2022 годом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне поставили рекорд по длительности рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет РБК.

Сообщается, что в январе-марте в среднем работающие россияне посвящали трудовой деятельности в среднем 38 часов 30 минут. К этому значению длительность трудовой недели приближалась в четвертом квартале 2012 года, когда она составляла 38 часов 29 минут, а в первом квартале 2022 года россияне работали 38 часов 14 минут в неделю.

Причинами увеличения фактической длительности трудовой недели эксперты называют нехватку персонала, повышение экономической вовлеченности женщин и переход ряда предприятий на работу в несколько смен.

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