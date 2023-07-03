Макрон потребовал от Минюста и МВД сделать все для пресечения беспорядков во Франции

Макрон потребовал от силовых ведомств сделать все, чтобы восстановить порядок во Франции. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от министерства юстиции и министерства внутренних дел сделать всё, чтобы восстановить порядок в стране. Такое поручение он дал главе МВД Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти на заседании оперативного штаба по борьбе с беспорядками.

Телеканал BFMTV сообщает, что Макрон принял участие в совещании в Елисейском дворце вне своего графика.

«Правительство будет на стороне полиции и жандармерии», - заявил президент Франции.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули во Франции 28 июня. Причиной протестов стало убийство 17-летнего подростка по имени Наэль, который отказался подчиниться требованиям полицейских.

Волнения, охватившие страну, стали благодатной почвой для мародеров, выходящих на улицы с целью организованного грабежа магазинов.

В протестах участвуют тысячи мигрантов и присоединившаяся к ним местная радикальная молодежь. Ежедневно полиция и жандармерия задерживают сотни участников беспорядков, а французы упрекают Макрона в бездействии. Последние новости о беспорядках во Франции на 2 июля 2023 года здесь на KP.RU.