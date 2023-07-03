В Свердловской области машина сгорела после ДТП, погибли пять человек

В ДТП в Свердловской области погибли пять человек. Фото: Сергей ГАПОН

Пять человек погибли в аварии на трассе Екатеринбург-Серов в Свердловской области поздним вечером в воскресенье 2 июля. Подробности сообщает издание URA.RU со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

Сообщается, что авария произошла в 22.49 по местному времени. Столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. От столкновения в одной из машин вспыхнуло пламя и она полностью сгорела, пишут в социальных сетях очевидцы.

Соответствующие службы выясняют обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Крыму Land Rover сбил мопед с выключенными фарами: погибли двое 15-летних подростков.

Также сообщалось, что 2 июля в автоаварии на Кубани погибли три человека.

В то же время четыре человека погибли в массовом ДТП на саратовской трассе под Красноармейском.

Ранее в Ярославской области произошла крупная авария, в которой погиб 6-летний ребенок, а трое взрослых получили серьезные травмы.