Les Echos: страны БРИКС ускорят дедолларизацию в случае создания единой валюты

Французский обозреватель рассказала, что может ускорить дедолларизацию БРИКС. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Страны БРИКС могут значительно ускорить процесс дедолларизации, если договорятся о создании единой валюты. Такое мнение выразила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

Обозреватель напомнила, что на пять стран группы БРИКС приходится более 40 процентов населения Земли и почти четверть мирового ВВП. Также она указала на увеличение объемов торговли в местных валютах и возможное расширение БРИКС как на причины, которые будут способствовать дедолларизации.

«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое», - резюмировала журналистка, отметив, что вопрос создания единой валюты станет одним из основных на августовском саммите БРИКС в ЮАР.

Ранее аналитик объяснил, возможен ли полный отказ от доллара в России.

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Тем временем страны Африки все чаще требуют от Запада разговора на равных и не устают напоминать, что время колониальной эпохи прошло и возвращаться к ней назад не намерен.