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НовостиПолитика3 июля 2023 3:04

Les Echos: страны БРИКС ускорят дедолларизацию в случае создания единой валюты

Вопрос создания единой валюты станет одним из основных на августовском саммите БРИКС
Мария ПАВЛОВА
Французский обозреватель рассказала, что может ускорить дедолларизацию БРИКС.

Французский обозреватель рассказала, что может ускорить дедолларизацию БРИКС.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Страны БРИКС могут значительно ускорить процесс дедолларизации, если договорятся о создании единой валюты. Такое мнение выразила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

Обозреватель напомнила, что на пять стран группы БРИКС приходится более 40 процентов населения Земли и почти четверть мирового ВВП. Также она указала на увеличение объемов торговли в местных валютах и возможное расширение БРИКС как на причины, которые будут способствовать дедолларизации.

«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое», - резюмировала журналистка, отметив, что вопрос создания единой валюты станет одним из основных на августовском саммите БРИКС в ЮАР.

Ранее аналитик объяснил, возможен ли полный отказ от доллара в России.

Насколько реально отказаться от доллара США и почему мир еще этого не сделал, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем страны Африки все чаще требуют от Запада разговора на равных и не устают напоминать, что время колониальной эпохи прошло и возвращаться к ней назад не намерен.