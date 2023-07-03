В Приморье локомотив с тремя грузовыми вагонами сошел с рельсов

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов в Приморье. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Локомотив и три грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье. Инцидент произошел в воскресенье 2 июля в 21.46 по местному времени, что соответствует 14.46 по московскому времени, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Люди в результате инцидента не пострадали, угрозы экологии нет, уточнили в ведомстве. Движение на участке пути, где произошла авария, было восстановлено в 7.33 по местному времени.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в округе Усинск Республики Коми в воскресенье 2 июля из-за разлива нефти. Из-за неисправности трубопровода произошел разлив нефтепродуктов, часть которых попала в реку.

Также сообщалось, что в Свердловской области машина сгорела после ДТП, погибли пять человек.

Ранее в Крыму Land Rover сбил мопед с выключенными фарами: погибли двое 15-летних подростков.

В то же время четыре человека погибли в массовом ДТП на саратовской трассе под Красноармейском.