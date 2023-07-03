Евродепутат заявил, что Запад стремится к восстановлению отношений с Москвой. Фото: REUTERS

Запад намерен восстановить отношения с Россией несмотря на данные Украине обещания. Такое мнение высказал евродепутат Витольд Ващиковский в беседе с изданием Energetyka24.

Евродепутат считает, что в отношениях Запада с Россией победит подход «бизнес есть бизнес» и подчеркивает, что, в частности, Германия сейчас нуждается в хороших отношениях с Москвой. На этом фоне западные страны будут подталкивать Киев к заключению соглашения с Россией, добавил он.

«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», - сказал политик.

Витольд Ващиковский ранее возглавлял МИД Польши.

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