Новым послом Казахстана в России стал экс-министр культуры Даурен Абаев

Токаев назначил нового посла Казахстана в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Назначен новый посол Казахстана в Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Сообщается, что назначение получил 44-летний Даурен Абаев, который ранее был заместителем генерального секретаря СНГ и министром культуры Казахстана.

"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что 16 июня Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Тем временем посла США в России сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла. Линн Трейси во время приема у посла Британии в России демонстрировала Кремлю лист бумаги с текстом.