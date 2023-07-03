В страшном ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек

Последствия страшного ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как сообщает “КП-Екатеринбург”, пять человек погибли в результате аварии на трассе Екатеринбург - Серов, информация об этом поступила от пресс-службы управления ГИБДД по Свердловской области.

Все случилось на 44-м километре автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Две легковые машины - Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander - столкнулись и в результате загорелись. В результате ДТП погибли пять человек.

Подробности ДТП под Екатеринбургом 3 июля 2023 года

Как "КП-Екатеринбург" цитирует очевидцев, двое людей сгорели заживо, находясь в машине на переднем сидении. Спасатели в настоящее время разбирают сгоревшую машину, чтобы выяснить, был ли кто-то еще там, на заднем сидении.

- Кто на переднем сидении сгорел тоже пока не знают. Едем в полном шоке, - приводит слова очевидцев “КП-Екатеринбург”.

В Госавтоинспекции отметили, что при обследовании участка дороги в месте происшествия были обнаружены недостатки в улично-дорожной сети, такие как занижение обочины.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что в Хабаровске произошел страшный пожар, в Оренбуржье нашли мертвой пятилетнюю девочку, которую долго искали, а в Екатеринбурге продолжаются разбирательства после того, как нашли мертвым шестилетнего мальчика.