Что произошло в ночь на 3 июля

Американский дипломат Линн Трейси подавала знаки Кремлю с балкона британского посольства. Фото: REUTERS

Посла США в России Линн Трейси сфотографировали, когда она подавала знаки Кремлю. Сообщается, что фото были сделаны случайно жителем Москвы. Автор фото рассказал, что заметил Линн Трейси на балконе резиденции британского посла с листком бумаги в руках и сфотографировал дипломата, когда та вытягивала руки с листком в сторону Кремля.

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