Экс-разведчик указал на разницу действий России и Украины. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Экс-разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер в личных соцсетях заявил, что Россия действует объективно, в то время как Украина спешит и испытывает неудачи. Согласно его заявлению, Москва вела специальную военную операцию (СВО) с начала и до 1 апреля 2022 года с целью достижения мирного урегулирования конфликта с Киевом через переговоры.

Эксперт указал, что с тех пор Россия действует с объективностью и в настоящее время контролирует поле боя, в то время как Украина спешит и испытывает неудачи.

По мнению эксперта, у Украины нет возможности одержать победу над Россией. Риттер описал Владимира Зеленского, президента Украины, как "некомпетентного комика, который стал политиком".

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что Минобороны заявил об уничтожении десанта ВСУ, был зачищен левый берег у Антоновского моста в Херсонской области, а российские беспилотники перехватили семь снарядов HIMARS.