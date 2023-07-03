В Германии рассказали, что весь Запад разочарован действиями Украины Фото: REUTERS

Украина не оправдала ожиданий Запада, постоянно теряя отправленную ей бронетехнику. Об этом рассказал обозреватель немецкого издания Berliner Zeitung Франц Беки.

— С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов, — говорится в публикации.

По словам обозревателя, разочарование западных партнеров наступило после начала украинского наступления. Также Беки подчеркнул, что поддержка Киева Берлином «стоила жизней и денег». Он добавил, что Германия выделила примерно пять с половиной миллиардов евро для поддержки Украины только с начала 2023 года, что существенно больше двух миллиардов, которые были выделены годом ранее.

Ранее KP.RU рассказывал, что западная техника не спасает Украину от поражений. Эффективность российского оружия гораздо выше, а превосходство Военно-воздушных сил России дает большое преимущество.