Двое детей пропали из оздоровительного лагеря в Сибири

Под Новосибирском двое детей сбежали из оздоровительного лагеря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

3 июля на оперативном совещании начальник главного МЧС по Новосибирской области, Виктор Орлов, сообщил, что ведется поиск двух детей, которые ночью самостоятельно покинули оздоровительный лагерь, пишет "КП-Новосибирск".

Что известно о пропаже двух детей под Новосибирском 3 июля 2023 года

Как сообщается, продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. В соответствии с его сообщением, были приняты оперативно-розыскные мероприятия. Кроме того, на данный момент сотрудники полиции занимаются поиском детей.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что в страшном ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек, появились свежие новости о Каховской ГЭС на 3 июля 2023 года, а в Якутии взорвался автомобиль возле заправки.