Российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие группировки «Центр» успешно отразили атаку украинских подразделений на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщает ТАСС со слов главы пресс-центра группировки Александр Савчук.

— В районе Серебрянского лесничества отражена атака подразделений при поддержке техники 67-й механизированной бригады ВСУ, — рассказал Савчук.

Он добавил, что в результате огневой поддержки артиллерии и стрелкового боя, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в живой силе и технике, после чего они отошли.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о завершении уничтожения подразделений ВСУ у Антоновского моста. Там было уничтожено около 20 бойцов, два автомобиля и две американских гаубицы.

Помимо этого российские военнослужащие сбили штурмовик противника Су-25 в Запорожской области. Также за сутки удалось уничтожить 14 украинских беспилотников.