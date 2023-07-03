Директор АЗС и сожительница погибли при очистке цистерны для бензина в Приангарье Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Директор автозаправочной станции и его сожительница погибли во время проведения работ по очистке цистерны для бензина в Иркутской области. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону, отметив, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, все произошло в минувшие воскресенье, 2 июля, на одной из автозаправочных станций в Тайшете. 42-летний директор АЗС, а также его 35-летняя гражданская супруга погибли при очистке резервуара из-под бензина.

«Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - сказано в заявлении следственного управления СК по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей о «нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

А данный момент следователи работают на месте происшествия. Были назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация и допрашиваются свидетели.