Никогда не просите об этом стюардессу в самолете: бортпроводник рассказал о запретной просьбе для пассажиров

Бортпроводник рассказал, что пассажирам не следует просить экипаж поднимать их багаж Фото: REUTERS

Один из бортпроводников американской бюджетной авиакомпании JetBlue Airways поделился с изданием Life Hacker запретной просьбой для пассажиров. Согласно его словам, путешественникам не рекомендуется просить членов экипажа поднимать их багаж и помещать его в шкафчики над сиденьями.

Сотрудник авиакомпании предупреждает, что помощь пассажирам в данном случае представляет серьезный риск для бортпроводников, поскольку лечение полученных ими травм не будет покрываться.

«Поскольку это не является основной обязанностью персонала на борту, если члены экипажа поранятся, поднимая ваш багаж, они рискуют пропустить работу из-за полученной травмы. Это может заставить их страдать месяцами без всякой надежды на компенсацию», — пояснил бортпроводник.

Представитель JetBlue Airways добавил, что просьба о помощи с ручной кладью ставит стюардесс в неприятное положение. Несмотря на их желание быть вежливыми и услужливыми по отношению к пассажирам, они не могут рисковать своим здоровьем, помогая 200 людям с тяжелыми багажами.

Кроме того, эксперт отметил, что не все сумки могут быть размещены на верхних полках. Более мелкие сумки рекомендуется поместить под сиденьями. Стюардессы не являются просто слугами, их главной задачей является обеспечение безопасности. Пассажиры должны понимать, что они не единственные на борту самолета.