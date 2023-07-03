ЦБ назвал порог бесплатных переводов самому себе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина сообщила, что многие кредитные организации поддерживают предложение о расширении возможности россиян по бесплатным переводам самому себе.

Как сообщила Бакина, некоторых игроков беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, так как данное нововведение может повлиять и на их комиссионные доходы. По ее словам, в основном диалог идет вокруг суммы, а Банк России поддерживает позиции, что порог бесплатных переводов самому себе должен быть в размере 1,4 млн рублей.

«С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным», - заявила глава департамента Центробанка РФ в беседе с газетой «Известия».

Напомним, ранее сообщалось предельная сумма по бесплатным переводам самому себе рассматривалась на уровне 1,4 млн рублей, но также обсуждался диапазон от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.