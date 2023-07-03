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НовостиЭкономика3 июля 2023 5:35

ЦБ назвал порог бесплатных переводов самому себе

ЦБ назвал порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЦБ назвал порог бесплатных переводов самому себе

ЦБ назвал порог бесплатных переводов самому себе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина сообщила, что многие кредитные организации поддерживают предложение о расширении возможности россиян по бесплатным переводам самому себе.

Как сообщила Бакина, некоторых игроков беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, так как данное нововведение может повлиять и на их комиссионные доходы. По ее словам, в основном диалог идет вокруг суммы, а Банк России поддерживает позиции, что порог бесплатных переводов самому себе должен быть в размере 1,4 млн рублей.

«С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным», - заявила глава департамента Центробанка РФ в беседе с газетой «Известия».

Напомним, ранее сообщалось предельная сумма по бесплатным переводам самому себе рассматривалась на уровне 1,4 млн рублей, но также обсуждался диапазон от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.