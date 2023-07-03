Власти РФ поддержали идею запрета маркировки «био» на продуктах без экосертификатов Фото: Рустем АХУНОВ

Комиссия по законопроектной деятельности поддержала закон, который запретит маркировки «эко», «био» и «зеленый» на продуктах, которые не имеют специального экосертификата. Об этом сообщили РБК со слов представителя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

На данный момент соответствующие поправки были направлены в Государственную думу.

Основная цель введения подобных поправок — защитить потребителя и не дать ввести его в заблуждение при покупке продуктов, которые не имеют отношения к органическим. В аппарате вице-премьера отмечают, что на данный момент на полках магазинов много товаров с подобными маркировками.

Введение закона позволит людям выбирать действительно сертифицированные продукты с соответствующей маркировкой и избежать путаницы.

Напомним, что ранее стало известно о введении с первого сентября в России обязательной маркировки на биоактивные добавки, антисептики, медицинские изделия, а также соки и безалкогольные напитки. Помимо этого маркировка будет обязательной и для кресел-колясок.