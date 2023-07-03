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НовостиОбщество3 июля 2023 5:54

Власти РФ поддержали идею запрета маркировки «био» на продуктах без экосертификатов

РБК: власти одобрили запрет маркировки «био» на продуктах без экосертификатов
Роман ПОЛОСИКОВ
Власти РФ поддержали идею запрета маркировки «био» на продуктах без экосертификатов

Власти РФ поддержали идею запрета маркировки «био» на продуктах без экосертификатов

Фото: Рустем АХУНОВ

Комиссия по законопроектной деятельности поддержала закон, который запретит маркировки «эко», «био» и «зеленый» на продуктах, которые не имеют специального экосертификата. Об этом сообщили РБК со слов представителя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

На данный момент соответствующие поправки были направлены в Государственную думу.

Основная цель введения подобных поправок — защитить потребителя и не дать ввести его в заблуждение при покупке продуктов, которые не имеют отношения к органическим. В аппарате вице-премьера отмечают, что на данный момент на полках магазинов много товаров с подобными маркировками.

Введение закона позволит людям выбирать действительно сертифицированные продукты с соответствующей маркировкой и избежать путаницы.

Напомним, что ранее стало известно о введении с первого сентября в России обязательной маркировки на биоактивные добавки, антисептики, медицинские изделия, а также соки и безалкогольные напитки. Помимо этого маркировка будет обязательной и для кресел-колясок.