FT: ЕС намерен подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT для платежей по зерну Фото: REUTERS

Для сохранения зерновой сделки Европейский союз может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая получит возможность подключаться к SWIFT. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на знакомые с обсуждениями источники.

Как передает издание, предложенный Москвой план позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для дальнейшей обработки платежей, которые связаны с экспортом зерна.

«Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков», - уточняется в статье.

Собеседник издания сообщает, что такой вариант сохранения зерновой сделки воспринимается как «наименее худший». Отмечается, что Европейский союз изо всех сил старается согласовать меры по ослаблению санкционных ограничений в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать какие-то определенные товары в страны третьего мира.

По словам источника, официальные лица Евросоюза на данный момент оценивают, насколько законно и осуществимо такое предложение.

Напомним, ранее в Кремле заявили об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки, отметив, что обязательства перед Россией по ней так и не выполняются.