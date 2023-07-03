Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости Республики. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в поздравлении.

Также президент России заявил, что надежные узы братской дружбы двух государств, которые были закалены в суровые военные годы, по сей день остаются надежной основой союзнических отношений.

Путин выразил уверенность в том, что наращивание двусторонних связей во всех отраслях поможет России и Белоруссии преодолеть любые трудности и отстаивать интересы государств на мировой арене.

Помимо этого российский лидер пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а всему белорусскому народу — счастья и процветания.

Ранее Владимир Путин высказал признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его вклад в урегулирования попытки мятежа в России.