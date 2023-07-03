Пробка перед Крымским мостом увеличилась до восьми километров

Фото: инфоцентр Крымский мост

Пробка перед Крымским мостом, которая образовалась со стороны Краснодарского края, в понедельник, 3 июля, выросла до восьми киломоментов. Об этом сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 07:00 - пробка восемь километров, время ожидания до пяти часов», - сообщил глава ведомства.

Как уточнил Лукашенко, в обратном направлении, на выезд из Крыма, на данный момент очередь не превышает полкилометра, а время ожидания проезда - около 40 минут.

Напомним, днем ранее, 2 июля, министр транспорта Республики Крым заявил, что перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани скопилась пятикилометровая пробка, а автомобили должны ждать досмотр более двух часов. Лукашенко заявил, что принимаются меры для увеличения пропускной способности контрольных пунктов, в том числе увеличили штат сотрудников.