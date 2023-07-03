«Почта России» опровергла информацию об изменении системы начисления зарплат Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На фоне информации о массовом увольнении сотрудников «Почты России» из-за изменения системы начисления сотрудников, в компании опровергли данные слухи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

В компании подчеркнули, что сама система не была изменена. Приказ, на который ссылаются некоторые СМИ, касается только ограничений по максимальному вознаграждению руководящего состава «Почты России».

Ранее также появилась информация об отказе от бесплатного лечения в российских больницах по полису ОМС. Однако в федеральном Фонде обязательного медицинского страхования опровергли подобные слухи.

Отмечается, что все лечение по полису будет осуществляться в полном объеме, как и предусмотрено программой государственных гарантий. Последние изменения касались только увеличения финансового обеспечения.