В Самаре определили лучшего слесаря в России в 2023 году

В Самаре завершился федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ». Первенство организовали Министерство труда и социальной защиты РФ при участии Правительства Самарской области.

Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий. Он прошел в 12-й раз, но такая номинация была введена впервые. Это одна из самых востребованных профессий в сфере ЖКХ, и от квалификации работников зависит бесперебойная работа систем водоснабжения и канализации.

В течение двух дней, 29 и 30 июня на площадке ООО «Самарские коммунальные системы» соревновались 40 специалистов, победившие на отборочных этапах 28 регионов России от ЛНР и Краснодара до Якутии. Участники показали знания теории, ответив на 20 вопросов. На практической части заданий они собирали водяной узел, который затем проходил гидравлические испытания. Эксперты оценивали работу конкурсантов по 5 показателям.

По итогам конкурса 1 место занял слесарь-ремонтник АО «Теплоэнергия» Станислав Жезоров (Республика Саха), 2 место – слесарь АВР ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александр Шарин, 3 место – слесарь АВР АО «Нижегородский водоканал» Дмитрий Кожаров. Победители получили денежные призы - за 1 место 300 тысяч рублей, за 2 место – 200 тысяч рублей, за 3 место – 100 тысяч рублей.

- Я готовился к этому конкурсу очень серьезно, - рассказал Станислав Жезоров. - Теорию выучил практически назубок. А по практике готовился к одной задаче, но нам дали другую. Мы их тоже выполняем, но к конкурсу не отрабатывали. Я даже обрадовался – так интереснее. Был сложный момент, переволновался, однако взял себя в руки и все получилось.

Организаторы уверены: конкурс помогает не только повысить престиж рабочих профессий, но и лучшим их представителям обменяться опытом, который всегда пригодится.