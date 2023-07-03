Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российским регионам надо разработать программы развития беспилотных авиасистем до первого октября 2023 года. Такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании президиума правкомиссии.

— Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры, — заявил Белоусов.

Отмечается, что разработка программ будет проходить в сотрудничестве с Минпромторгом. Также вице-премьер обозначил необходимость назначить должностное лицо, которое будет отвечать за развитие беспилотных авиационных систем в каждом из регионов.

Помимо этого, в рамках формирования нацпроекта нужно создать список организаций общего и среднего профессионального образования, которым требуются учебные беспилотники.

Ранее президент России Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство страны. Это поручение он адресовал российскому правительству.