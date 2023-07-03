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НовостиПолитика3 июля 2023 7:26

Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем

Разработать их необходимо до первого октября 2023 года
Роман ПОЛОСИКОВ
Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем

Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российским регионам надо разработать программы развития беспилотных авиасистем до первого октября 2023 года. Такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании президиума правкомиссии.

— Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры, — заявил Белоусов.

Отмечается, что разработка программ будет проходить в сотрудничестве с Минпромторгом. Также вице-премьер обозначил необходимость назначить должностное лицо, которое будет отвечать за развитие беспилотных авиационных систем в каждом из регионов.

Помимо этого, в рамках формирования нацпроекта нужно создать список организаций общего и среднего профессионального образования, которым требуются учебные беспилотники.

Ранее президент России Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство страны. Это поручение он адресовал российскому правительству.