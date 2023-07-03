Взрыв прогремел в центре Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв прогремел в понедельник, 3 июля, в одном из зданий в центре Токио.

Как сообщает телеканал NHK, все произошло в центральном районе Минато около железнодорожной станции Симбаси. Из видео с места происшествия, которые были выложены в социальных сетях, можно сделать вывод, что взрыв был в здании, в котором расположено несколько кафе и ресторанов.

Сейчас на месте происшествия началось возгорание и туда приехало по меньшей мере пять пожарных расчетов. Как заявляют очевидцы, перед взрывом в здании ощущался запах газа. Спасатели сообщают, что по крайней мере четыре человека пострадали.

Напомним, пару дней назад, 1 июля, мощный взрыв прогремел на одном из химических заводов на востоке Китая в провинции Цзянси.