Правящая партия Грузии: оппозиция собиралась взять Сочи на фоне мятежа в России

Правящая партия Грузии: оппозиция собиралась взять Сочи на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть оппозиции Грузии намеривалась взять Сочи и войти на танках в Абхазию и Южную Осетию на фоне попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России. Такое заявление сделал лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Мы помним, как коллективное Национальное движение болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», - написала политик в соцсетях.

Кобахидзе заявляет, что реакция оппозиции говорит о ее планах открыть второй фронт в Грузии. По его словам, представители оппозиционных партий не скрывали, что при наличии соответствующих рычагов давления они использовали бы первый шанс для входа на танках в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, указав на то, что в случае конфликта с Москвой республика останется одна.

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