Губернатор Василий Орлов предложил ввести электронные визы в пунктах пропуска Амурской области

Губернатор Василий Орлов обсудил с первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым проект по введению электронных виз. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов предложил упростить получение визы для иностранных туристов, которые будут въезжать через новые пункты пропуска в аэропорту Благовещенска, а также в зоне международного моста через реку Амур. Для этого необходимо ускорить процесс введения электронных виз. Кроме того, губернатор предлагает расширить действие в Приамурье системы Tax Free. Она позволяет зарубежным туристам вернуть налог на добавленную стоимость за купленные товары. Эти инициативы глава региона обсудил с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.

«Предлагаем ускорить процесс включения пунктов пропуска, расположенных на территории Амурской области, в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане въезжают и выезжают из России на основании единой электронной визы. Такой формат предлагаем применить в строящихся сейчас пунктах пропуска - Кани-Курган и Благовещенск-1, которые появятся в привязке к автомобильному мосту и канатной дороге, а также в международном аэропорту Благовещенска. Для региона это приоритетные объекты, так как после пандемии коронавируса возобновляются туристические и деловые обмены с нашим соседом и партнером Китаем», - сообщил Василий Орлов.

Электронная виза оформляется быстрее и проще, чем обычная. Чтобы получить ее, туристам необходимо заполнить анкету, приложить к ней личную фотографию и копию заграничного паспорта, а затем оплатить сбор.

Василий Орлов также предложил включить строящиеся пункты пропуска, расположенные в Амурской области, в число объектов с действующей системой TaxFree. В июне 2023 года правительство РФ добавило в этот перечень смешанный пункт пропуска Благовещенск. Власти Приамурья предлагают заранее проработать все необходимые юридические и технические решения, чтобы система TaxFree появилась на новых объектах к их вводу в эксплуатацию.

Андрей Белоусов отметил, что внесенные властями Приамурья предложения будут рассмотрены профильными ведомствами.

Кроме того, Василий Орлов рассказал первому зампреду правительства РФ о проекте строительства в Амурской области железнодорожного пограничного перехода Джалинда - Мохэ. Строительство нового моста из России в Китай даст толчок развитию инвестиционных проектов добывающей отрасли Приамурья и Якутии, а также обеспечит новые рабочие места и развитие инфраструктуры на севере Амурской области.

«В настоящий момент рассматриваем технические и организационные решения по созданию железнодорожного пограничного перехода. Ведутся переговоры с китайскими партнерами», - сообщил Василий Орлов.