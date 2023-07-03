Израильская армия нанесла несколько авиаударов по объектам террористов в Дженине Фото: REUTERS

Третьего июля израильская армия нанесла несколько ударов с воздуха по объектам террористов и боевикам в лагере беженцев Дженин в рамках противодействия угрозам. Об этом рассказали в армейской пресс-службе.

— Во время совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности летательные аппараты Армии обороны Израиля несколько раз наносили удары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере Дженин, чтобы противостоять этим угрозам, — сказано в заявлении.

Также сообщается, что удары пришлись по производству оружия террористов и складу взрывчатки. Израильским подразделениям удалось обнаружить самодельную пусковую установку для ракет и еще ряд вооружения. Все оружие и боеприпасы были конфискованы.

В пресс-службе подчеркнули, что перестрелки с подозреваемыми продолжаются.

Ранее Израиль наносил удары по целям в Секторе Газа, в результате которых ранено, как минимум, пять мирных жителей. Подробности не сообщались.