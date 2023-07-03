Минобороны Украины: Киеву нельзя закупать китайские дроны Mavic из-за США Фото: REUTERS

Минобороны Украины не может закупать китайские дроны Mavic, поскольку не хочет испортить отношения с США. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виталий Дейнега.

"Я видел, как министр обороны Резников сам подписывал от себя "Мавик" для ребят. Но, насколько мне известно, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения с Соединенными Штатами", - заявил Дейнега в интервью изданию "Левый берег".

Также по его словам, дроны в следующем году будут иметь важное значение, посему необходимы и новые разработки. Как отметил замминистра, у российских военных сейчас есть преимущество в разных изобретениях, и это плохо для украинцев.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Китай встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Там он заявил, что Вашингтон выступает против независимости Тайваня, а также не намерен вступать в конфликт с Пекином.

Между тем, Украине постоянно помогает и Евросоюз. Только с марта 2023 года страны Европейского союза поставили киевскому режиму около 220 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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