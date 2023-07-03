Сергей Пенкин сделал заявление об американском гражданстве Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известный российский певец Сергей Пенкин неожиданно признался, что имел возможность стать гражданином Соединенных Штатов или Италии, но из-за любви к России отказался от них намеренно, чтобы поддержать Родину в сложные времена.

Пенкин поведал журналистам из «Teleprogramma.pro», что предложения о гражданствах других стран поступали ему после распада Советского Союза, но он посчитал нужным быть рядом с Отечеством в столь сложный момент.

— Я сказал, что никакого другого гражданства мне не надо. Вообще, меня постоянно спрашивают, не хотел ли я жить за рубежом. Не хотел… Я люблю свою страну – Россию, — подчеркнул Пенкин.

Он также ответил злопыхателям, которые регулярно докучают его вопросами, почему артист не уехал из страны. Всем им он сообщил, что он — патриот своей страны.

Напомним, что ранее Сергей Пенкин рассказал о своей новой возлюбленной. Он поведал, что ее зовут Валерия и ей 30 лет, а также допустил, что они в скором времени могут расписаться.

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