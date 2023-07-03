несколько мощных взрывов прогремело в украинских Сумах
Фото: REUTERS
В украинском городе Сумы, прогремело несколько мощных взрывов. Об этос сообщает в Telegrаm телеканал «Общественное».
«В Сумах слышны взрывы», - сказано в публикации.
Как сообщают данные онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявили воздушную тревогу в 10:51 в понедельник, 3 июля.
Подробностей и официальной данные по поводу взрывов пока не поступало.
Напомним, накануне взрывы прогремели в Киеве. Как сообщало издание «Страна.ua», взрыв был мощным, но воздушная тревога в городе так и не объявлялась. В результате инцидента пропало электричество в некоторых районах украинской столицы.
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