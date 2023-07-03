В Ассамблее народов Крыма назвали безграмотными слова Шольца о статусе полуострова Фото: REUTERS

Заявление Шольца о принадлежности Крыма Украине является безграмотным. Такого мнения придерживается сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Шольц говорил о том, что Украина в советские времена существовала как самостоятельное государство, а Крым был его частью. Чегринец считает, что канцлеру ФРГ не мешало бы освежить историю и восполнить пробелы в знаниях.

"В Европе современные политики узконаправлены и малограмотны, они не желают учить историю и не понимают, что такое Россия. Шольцу необходимо восполнить свои пробелы в истории, чтобы больше не сесть в лужу своими псевдоисторическими и безграмотными выводами насчет статуса и принадлежности Крыма", - сказал Чегринец РИА Новости.

Также по его словам, Украины не существовало как государства до 1991 года. И то, что Крым в 1954 году включили в состав УССР, является большой ошибкой истории, которую исправили сами крымчане.

"Крым был, есть и навсегда останется частью России", - добавил Чегринец.

Ранее немецкий канцлер заявил, что Берлин не желает отправлять Киеву вооружение для дальнейших атак на Россию.

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