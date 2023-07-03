Назван самый разбогатевший с начала года миллиардер в России

Bloomberg: миллиардеры в России стали богаче на 16,5 млрд долларов с начала 2023 Фото: REUTERS

С начала текущего года российские миллиардеры стали богаче на 16,5 млрд долларов. Такие данные приводит Bloomberg Billionaires Index.

Всего в топ-500 богачей по версии агентства вошли 24 россиянина, а самым разбогатевшим стал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала этого года заработал 4,8 млрд, а его состояние выросло до 20,2 млрд долларов. Вторым стал председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, заработавший за это период 3,22 млрд долларов, его капитал оценили в 23,1 млрд долларов.

Кроме того, были отмечены один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон, заработавший на 1,5 млрд долларов (состояние выросло до 26,1 млрд долларов); второй совладелец Геннадий Тимченко, увеличивший свой капитал до 13,1 млрд долларов (плюс 1,29 миллиарда); экс-вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, чье состояние выросло до 7,6 млрд долларов (плюс 1,73 млрд долларов); владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, увеличивший состояние до 14,7 млрд долларов (плюс 1,46 млрд долларов).

Однако, некоторые миллиардеры напротив обеднели. Так, самый богатый россиянин, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин потерял около 28,9 млн долларов, а его капитал составляет теперь до 28,5 млрд долларов.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что российские миллиардеры из на фоне санкций переориентировались на местный рынок.