Палестина призывает международное сообщество отрегарировать на авиаудары в Дженине Фото: REUTERS

Палестина призывает международное сообщество прокомментировать ситуацию в Джинне. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, Палестина проведет консультации с российской стороной в Джинне из-за проведения военной операции Израиля. Палестина всегда связывается с Россией и ставит власти в известность.

Кроме того, посол считает возможным и встречи со спецпредставителем российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД Михаилом Богдановым, сообщает ТАСС.

Также глава Палестины Махмуд Аббас ранее обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможности для созыва ближневосточного "квартета" в связи с происходящим в городе Дженин.

Напомним, 3 июля армия Израиля нанесла несколько ударов с воздуха по объектам террористов и боевикам в лагере беженцев Дженин в рамках противодействия угрозам.