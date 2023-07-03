Apple вынуждена резко сократить выпуск очков виртуальной реальности

Apple cократит производство Vision Pro вдвое из-за сложности производства Фото: Shutterstock

Компания Apple была вынуждена резко сократить производственные планы для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro более чем в вдвое из-за проблем с изготовлением. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как передает издание, источник, непосредственно знакомый с производственным процессом, указал на то, что «сложность конструкции гарнитуры и трудности в производстве» стали причиной сокращения производства, а планы по выпуску более доступной версии устройства решили отложить.

На данный момент Apple намерена выпустить менее 400 тысяч единиц устройства стоимостью 3499 долларов в 2024 году. Тогда как в первоначальном плане по выпуску было примерно 1 млн гарнитур.

Еще два китайских поставщика компонентов для очков виртуальной реальности сообщили изданию, что Apple запрашивала достаточное число деталей только для 130-150 тысяч экземпляров.

По версии аналитиков, такие изменения больше связаны с проблемами в цепочках поставок, чем с предоставлением разработчикам времени на создание приложений для таких очков.

Напомним, Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro в начале июня этого года, отметив, что использовать ее можно для просмотра фильмов, игр, а также коммуникаций и работы со всеми стандартными приложениями.