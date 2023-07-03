Раснянская: мать подавшей сигнал о помощи девочки ранее нарушала судебные решения Фото: правительство Владимирской области

Мать девочки из Мурома, которая в эфире программы Первого канала «Мужское/женское» показала жест о помощи рукой, ранее нарушала судебные решения. Ее привлекали к ответственности за препятствование контактов ребенка с отцом. Об этом рассказали ТАСС со слов уполномоченного по правам ребенка в регионе Юлии Раснянской.

Она также рассказала, что родителям девочки предложили процедуру медиации, которая позволит разрешить их споры. Сами же дети, по словам омбудсмена, сейчас находятся в безопасности, с ними все хорошо.

Ранее во время съемок репортажа для телевидения восьмилетняя девочка сделала жест рукой, который служит призывом о помощи. После этого представители Первого канале обратились в Следственный комитет, и ведомство начало проверку этого инцидента, к которой подключилась и прокуратура.