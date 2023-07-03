Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 июля 2023 9:45

Песков: Аксенов - боец и попыткой покушения его не запугать

Представитель Кремля пожелал главе Крыма силы духа и крепкости
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: Аксенов - боец и попыткой покушения его не запугать

Песков: Аксенов - боец и попыткой покушения его не запугать

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Песков, комментируя организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на главу Крыма, заявил, что Сергей Аксенов - боец, которого такими действиями не запугать.

Песков также заявил, что Кремль желает главе Крыма силы духа на фоне заявлений о готовившейся попытке покушения.

«Аксенов - настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 3 июля, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали завербованного украинскими спецслужбами российского гражданина, который намеревался взорвать автомобиль Аксенова. Как сообщалось, что россиянин прошел на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, а приехал в Крым в прошлом месяце.