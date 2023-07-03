Песков: спецслужбы и госорганы России выполняют свою работу должным образом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы и все государственные органы Российской Федерации должным образом выполняют свою работу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Спецслужбы и госорганы РФ выполняют свои функции должным образом, — подчеркнул Песков.

Этой репликой он ответил на вопрос о том, довольны ли в Кремле тем, как Федеральная служба безопасности отработала во время попытки мятежа в России. Также Песков подчеркнул, что глава государства высоко оценил уровень консолидации Вооруженных сил и спецслужб в это нелегкое время.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Армия и граждане России были с Владимиром Путиным во время попытки мятежа. Он назвал поддержку главы государства безоговорочной.