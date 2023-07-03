Депутат Слуцкий: Госдума рассмотрит закон об учреждении звания «Город-герой СВО» Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В Государственной думе будут рассматривать закон об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции» городам в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

— Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почетного звания «Город-герой специальной военной операции»— говорится в сообщении.

Депутат добавил, что этим званием будут награждаться города, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе спецоперации на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.

Помимо этого Слуцкий добавил, что в каждом из городов-героев будут устанавливать специальный стелы, на которых будет изображен герб города. После этого будут появляться и музеи, которые будут посвящены героическим подвигам и стойкости жителей в ходе специальной военной операции.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что участники спецоперации и их дети, а также Герои России и те, кто был удостоен ордена Мужества, будут поступать в ВУЗы на льготных условиях.