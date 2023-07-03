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НовостиВ мире3 июля 2023 10:25

Посольство РФ во Франции рекомендует россиянам не посещать пригороды крупных городов

Это связано с массовыми беспорядками во Франции
Роман ПОЛОСИКОВ
Посольство РФ во Франции рекомендует россиянам не посещать пригороды крупных городов

Посольство РФ во Франции рекомендует россиянам не посещать пригороды крупных городов

Фото: REUTERS

Российское посольство во Франции рекомендовало россиянам отказаться от посещения пригородов крупных городов в Республике, поскольку сейчас там проходят массовые беспорядка. Это заявление сделали в дипломатической миссии.

— С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции гражданам России воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, россиянам стоит отказаться от посещения мест большого скопления людей и быть максимально осторожными на улице, особенно в темное время суток.

Также в дипмиссии подчеркнули, что несмотря на попытки властей Франции снизить активность протестов, сейчас ситуация в стране все еще напряженная.

Ранее KP.RU писал, что после убийства полицейскими во Франции 17-летнего подростка в стране вспыхнула волна массовых беспорядков, в ходе которых уже первого июля было задержано более 2,4 тысячи человек.