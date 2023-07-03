МВД РФ объявило в розыск обвиняемого в обстрелах Донбасса бывшего главу СБУ Грицака Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, которого обвиняют в обстрелах Донбасса. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в карточке Грицака.

Ранее Следственный комитет РФ заявил о предъявлении обвинения экс-главе СБУ за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей.

Кроме того, в базе розыска ведомства появилась и карточка бывшего первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова, который, по данным СК Росси, в период с 2016 по 2018 годы руководил операцией против жителей Донбасса, в результате чего погибли 97 граждан и еще 156 получили ранения.

Напомним, сегодня, 3 июля, был объявлен в розыск украинский предприниматель и владелец крупного алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, которого обвиняют в финансировании ВСУ.