Суд Крыма зарегистрировал иск к Украине на 152 млрд рублей за водную блокаду Фото: Ирина Герц

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины более 152 миллиардов рублей за ущерб, принесенный полуострову за время водной блокады, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 152,2 миллиарда рублей», – написал он в своем Telegram-канале.

Константинов пообещал, что власти Крыма продолжат работать над формированием претензий к Украине и странам Запада, финансирующих Киев.

Напомним, в Крыму планируют привлечь Украину к ответственности за все пять блокад полуострова в 2014-2015 годах: водную, энергетическую, банковскую, продовольственную и транспортную.

Украинские активисты перекрыли поставки воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году, после референдума о присоединении полуострова к России.

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