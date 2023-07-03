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НовостиВ мире3 июля 2023 10:45

Seznam Zpravy: Чехия исключила из антироссийских санкций 33 местные компании

Большинство из исключений касается сферы ядерной энергетики
Роман ПОЛОСИКОВ
Seznam Zpravy: Чехия исключила из антироссийских санкций 33 местные компании

Seznam Zpravy: Чехия исключила из антироссийских санкций 33 местные компании

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия сделала исключения из санкций против России для 33 местных компаний, большинство из которых связаны с ядерной энергетикой и фармацевтикой. Об этом сообщили в издании Seznam Zpravy, ссылаясь на финансово-аналитическое ведомство.

— ФАУ сделало исключение из антироссийских санкций для 33 чешских субъектов. Большинство исключений касается сферы ядерной энергетики (37%) и фармацевтики (46%), — говорится в публикации.

В издании предположили, что инициатором для этих исключений стала местная энергетическая компания CEZ, которая владеет двумя АЭС, построенными при помощи Советского Союза.

Помимо этого, в публикации рассказали, что чешские власти могут разрешить поставки в Россию различных лекарств и прочих составляющих для их производства. Отмечается, что экспорт нужен только в медицинских целях.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты исключили из санкций против России финансовые сделки, которые для работы дипмиссий в третьих странах.