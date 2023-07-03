Внук Роберта Де Ниро Леандро умер в возрасте 19 лет Фото: REUTERS

Умер 19-летний внук американского актера Роберта де Ниро Леандро Де Ниро Родригез. Об этом сообщила дочь актера Дрена на своей странице в социальных сетях.

"Я не знаю, как без тебя жить, но постараюсь и дальше продолжать и распространять любовь и свет. Тебя очень глубоко любили и ценили, и я желаю, чтобы только любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой малыш", - написала дочь актера.

Причины смерти Леандро не раскрываются.

Стоит отметить, что Дрена является приемной дочерью Де Ниро. Актер удочерил девочку после женитьбы на ее матери Дайан Эббот и дал ей свою фамилию.

Ранее на 90-м году жизни умер американский актер Алан Аркин. Издание отмечает, что Аркин снимался в кино более 50 лет и получил премию “Оскар” за роль в фильме “Маленькая мисс счастье”. Смерть актера подтвердили его дети Адам, Мэтью и Энтони.