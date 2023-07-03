Более 340 стажеров присоединились к программе стажировок ВТБ Юниор

С 3 июля на работу в ВТБ в рамках программы стажировок ВТБ Юниор выходят более 340 студентов и выпускников вузов со всей страны. У проекта широкая география: в нем приняли участие молодые специалисты из 67 городов России — от Калининграда до Владивостока.

Отметим, что речь идет об оплачиваемой стажерской программе для молодых специалистов в головной организации и отделениях банка. Все стажеры прошли многоступенчатый отбор на стажировку, преодолев высокую конкуренцию, которая в этом году составила около 60 человек на место. В рамках программы стажерам предстоит работать над реальными бизнес-задачами и проектами банка в команде опытных экспертов. Программа продлится год, после чего стажеры, проявившие себя наилучшим образом, получат предложение о работе в банке на постоянной основе.

«Стажировка ВТБ Юниор реализуется в банке уже более 10 лет, и ее популярность среди студентов и выпускников заметно выросла за последние 2 года. В этом сезоне мы получили рекордное количество заявок на участие – более 19 тысяч, что на 45% больше в сравнении с прошлым годом. Эти цифры свидетельствуют о росте привлекательности банка как работодателя, а главное – о заинтересованности молодежи получить опыт работы и начать свою карьеру в финансовой сфере. Уверен, что стажировка поможет вчерашним студентам построить успешное будущее в банка», – отметил руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка Глеб Ермаков.