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НовостиПроисшествия3 июля 2023 11:21

Суд арестовал совладельца заводов «Русский север» и «Родник» Беспалова за взятку

Сторона защиты уже обжаловала решение суда
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Суд арестовал совладельца заводов «Русский север» и «Родник» Беспалова за взятку

Суд арестовал совладельца заводов «Русский север» и «Родник» Беспалова за взятку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замоскворецкий суд Москвы принял решение арестовать совладельца ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова по делу о взятке.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Беспалову А. С. меру пресечения в виде содержания под стражей», – передает ТАСС сообщение суда.

Известно, что сторона защиты бизнесмена уже обжаловала решение об аресте Беспалова.

Напомним, в апреле этого года в Москве был задержан бывший совладелец сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Позже Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена на два месяца.

До этого в Москве следователи задержали бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».