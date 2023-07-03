Число бюджетных мест в вузах году увеличат в 2023 году Фото: Анастасия ОСИПОВА

Число бюджетных мест в вузах России в текущем году увеличится. Такое заявление в понедельник, 3 июля, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году правительством принято решение об увеличении бюджетных мест», - заявил глава российского ведомства.

Мишустин также отметил, что в текущем году для абитуриентов работает сервис «поступление в вуз онлайн». По его словам, данный сервис используют через портал Госуслуги, где могут подать заявление в более чем тысячу учебных заведений. «Это практические 600 университетов, почти 450 филиалов», - заявил он.

Напомним, ранее Минобрнауки РФ заявили, более 590 тысяч бюджетных мест предусмотрено в вузах России на 2023 - 2024 учебный год, отметив, что примерно 67% выпускников получат возможность на бесплатное обучение