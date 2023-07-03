В Кузбассе по поручению губернатора введут дополнительные меры поддержки медработников

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Власти Кузбасса планируют ввести новые меры поддержки врачей. По поручению губернатора Сергея Цивилева областной минздрав рассматривает возможность компенсировать медицинским работникам часть ежемесячной платы за аренду жилья и ипотечных платежей. Кроме того, предлагается приобрести во всех муниципалитетах Кузбасса жилье под служебные квартиры для медперсонала. Еще одна инициатива – доставка врачей из отдаленных районов до места работы. Для этого планируется приобрести дополнительный транспорт.

«Нам важно, чтобы люди получали своевременную, качественную медицинскую помощь во всех муниципалитетах, как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Для этого в регионе последовательно развиваем система здравоохранения, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Сегодня нашим врачам доступно самое современное и технологичное медицинское оборудование. Мы решаем и вопрос дефицита медицинских кадров: в Кузбассе реализуется программа поддержки работников здравоохранения, и мы планируем ее расширять».