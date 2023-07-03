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НовостиВ мире3 июля 2023 11:35

Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны»

Британскую компанию внесли в список из-за отказа уйти с российского рынка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны»

Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны»

Фото: REUTERS

Украинские власти внесли британскую компанию Unilever в список «международных спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.

В сообщении Украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) отмечается, что Unilever обещала приостановить весь импорт и экспорт продукции на российский рынок. Тем не менее прибыль Unilever Russia возросла с 56 млн евро в 2021 году до 108 млн евро в 2022 году.

«Мы внесли эту компанию в перечень «международных спонсоров войны» ... Unilever должен покинуть Россию сейчас», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Unilever принадлежат бренды Domestos, Lipton, Axe, Dove. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания, а также товаров бытовой химии. У нее есть предприятия в Екатеринбурге, Омске, а также Санкт-Петербурге и Туле.

Напомним, ранее в список «международных спонсоров войны» внесли американскую компанию Mondelez, которая имеет три завода в России.